Positivo al covid, attraversa mezza città: denunciato

Risultato positivo al covid il giorno stesso, è stato sorpreso dalla polizia a diversi chilometri da casa. Protagonista della vicenda un 21enne, che è stato denunciato per violazione dell'isolamento fiduciario. Al momento del controllo il giovane era in compagnia di un amico di 23 anni, anch'egli denunciato ma per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sabato pomeriggio, 22 gennaio 2022, gli agenti del commissariato Cornigliano hanno fermato i due giovani in piazza Montano a Sampierdarena per un controllo. Alla vista della volante, il 23enne ha lasciato cadere con disinvoltura un pacchetto a terra, risultato poi contenere otto dosi di cannabis; nel portafogli aveva 550 euro, presumibilmente provento di attività illecite.

A carico del 21enne risultava invece una segnalazione di positività al covid del giorno stesso con obbligo di quarantena. Il ragazzo ha dichiarato agli agenti di essere uscito da casa per comprare uno spray per la gola e aver incontrato per caso il suo amico con cui si era fermato un attimo a chiacchierare.

Essendo però l'abitazione del giovane a Marassi, quindi molto lontana dalla zona del controllo, la scusa non ha retto ed è scattata la denuncia. È stata inoltre chiamata sul posto un'autoambulanza predisposta per il trasporto di malati covid, che ha portato il giovane in ospedale e poi presso la sua residenza.