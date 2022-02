Vaccino anti covid, la Liguria arranca ancora sulle terze dosi

Nel corso dell'ultima settimana, i nuovi casi di covid in Liguria sono diminuiti del 40,5% rispetto ai sette giorni precedenti, meglio della media nazionale scesa del 32,2%. È quanto emerge dal nuovo report della Fondazione Gimbe, riferito al periodo dal 9 al 15 febbraio. La provincia più colpita è quella di Savona, con 724 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, seguita da Genova con 716, Imperia con 691 e La Spezia con 618.

In miglioramento anche la concentrazione dei contagiati: sono 1.455 i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, contro i 2.600 della media italiana. Sopra la media, invece, i tassi di occupazione degli ospedali: 30,8% il dato dell'area medica ligure, a fronte di un 23,8% nazionale, e 12,7% quello delle terapie intensive, contro l'11,6% del Paese.

Liguria sempre in fondo alla classifica delle regioni per copertura vaccinale con le terze dosi. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, con dati aggiornati al 16 febbraio, la terza dose è stata ricevuta dall'82,7% di chi ha completato il primo ciclo da almeno quattro mesi. Si tratta della seconda peggior performance nazionale, meglio solo della Sicilia. La media del Paese si attesta all'85,7%.

Liguria sempre in affanno anche per il tasso di copertura vaccinale nella popolazione più giovane, tra i 5 e gli 11 anni. In questo caso, almeno una dose di vaccino anti covid è stata ricevuta dal 27,8% dei liguri, contro il 36,1% della media italiana. Dietro la Liguria ci sono solo provincia di Bolzano, Marche, Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta.

Primo ciclo completato, invece, per il 18,2% liguri tra i 5 e gli 11 anni, contro il 25,4% del dato nazionale. Allargando lo sguardo a tutta la popolazione, la Liguria risale in media italiana: almeno una dose per l'84,9% della popolazione regionale, contro l'85,3% italiano. Primo ciclo completato, invece, per l'82,8% dei liguri, a fronte dell'82,4% del Paese.