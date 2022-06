Covid, Liguria sopra la media nazionale per numero ospedalizzati

La Liguria conferma il trend delle ultime settimane e resta sotto la media nazionale per quanto riguarda i vaccini anti covid agli over 5 anni e le quarte dosi. È quanto emerge dal report settimanale della fondazione Gimbe, relativo alla settimana dal 25 al 31 maggio 2022.

A livello nazionale, rispetto alla precedente, si registra un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (131.977 invece che 172.883) e decessi (547 invece di 656). In calo anche i casi attualmente positivi (679.394 contro 810.021), le persone in isolamento domiciliare (674.025 contro 803.495), i ricoveri con sintomi (5.121 contro 6.240) e le terapie intensive (248 invece di 286).

Tornando alla Liguria, la percentuale di popolazione over 5 anni, che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,5% (media Italia 6,9%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da meno di 180 giorni, pari al 5,3%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,6% (media Italia 9,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 5,7%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 21,5% (media Italia 34,4%) mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 21,9% (media Italia 16%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 26,9% (media Italia 34,7%) a cui aggiungere un ulteriore 2,9% (media Italia 3,4%) solo con prima dose.

I nuovi casi son in calo del -28,5% rispetto alla settimana precedente, 383 le persone attualmente positive per 100mila abitanti. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (8,9% contro 7,9%) e in terapia intensiva (3,7% contro 2,7%) occupati da pazienti covid.