«Milanesi, noi vi vogliamo»: il cartello del ristorante di Moneglia commuove il presidente della Lombardia

In principio era stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, che si era detto certo di un’accoglienza calorosa. Alla fine di questa estate 2020, così particolare e così inusuale, è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a fare i complimenti ai liguri e alla Liguria per il modo in cui hanno aperto le braccia ai lombardi “fuggiti” dalla regione dopo i lunghi e terribili mesi passati nella morsa del coronavirus.

“Milanesi che riempiti Moneglia di allegria, qui al Levantino troverete sempre due acciughine al sale, del buon Vermentino o un mega spaghetto allo scoglio - si legge nel cartello appeso all’ingresso del ristorante di Moneglia - Perché noi vi aspettiamo anche se arrivate tardi, perché avete fatto fatica ad arrivare e noi lo sappiamo. Noi ci siamo e noi vi vogliamo, restate a casa nostra».

Il cartello non è sfuggito a Fontana, che ha voluto ringraziare pubblicamente il ristoratore: «La Lombardia ha attraversato uno dei capitoli più difficili della sua storia - ha detto - i liguri in queste settimane hanno saputo accoglierci con il loro splendido mare e con un gran cuore. Grazie Liguria». Anche l'assessore a Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha scelto la Liguria come meta delle sue vacanze, nello specifico il Tigullio, dove ha anche avuto un piccolo incidente giocando a paddle.