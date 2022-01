Covid, trattati i primi 21 pazienti con la pillola antivirus

"Oggi abbiamo trattato i primi pazienti con il molnupiravir. Si tratta di 21 anziani residenti in due case di riposo genovesi".

Lo annuncia il direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, Matteo Bassetti che spiega: "Grazie a questo farmaco si eviterà l’evoluzione dell’infezione verso forme gravi e quindi verso il ricovero in ospedale".

Sono state consegnate ieri dall'Asl 1080 confezioni di pillole anti virus al policlinico. "Una cura in più contro il covid da fare direttamente a casa".

Il professore, dalla sua pagina Facebook, cita anche la sua equipe impegnata in prima linea nella lotta alle infezioni: "Grazie al super 'Dream team' che incessantemente da due anni lavora per curare il covid e non solo".