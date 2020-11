Fermato perché a spasso senza mascherina di sera, reagisce con violenza e morde poliziotto

Un 21enne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il giovane, dopo essere stato trovato a spasso senza mascherina ha tentato la fuga e ha poi aggredito le forze dell'ordine.

Il giovane, incurante delle disposizioni anti contagio è stato sorpreso a spasso in via Piacenza a Molassana dopo le ore 21, sprovvisto anche di mascherina. Alla vista dell’auto della Polizia ha immediatamente cambiato direzione tentando di nascondere il proprio volto tirando su il cappuccio. Gli operatori, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno così deciso di fermarlo per un controllo e per conoscere il motivo della sua passeggiata notturna. Il 21enne sin da subito ha reagito in modo aggressivo e provocatorio gridando, insultando e minacciando gli agenti.

Sprovvisto di documenti, è stato invitato a salire a bordo dell’auto di servizio. Ormai alle strette, sperando di poter sfuggire al controllo, con il chiaro intento di colpire i poliziotti ha iniziato a dimenarsi con violenza sgomitando e scalciando. Durante la colluttazione ha morso la mano di uno degli operatori che grazie ai guanti anti taglio ha riportato solo un evidente ematoma.

Irregolare e con diversi precedenti per spaccio, il 21enne è stato accompagnato con non poche difficoltà presso le locali camere di sicurezza della Questura dove verrà giudicato con rito per direttissima lunedì 23 novembre 2020. È stato anche denunciato per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionato per la violazione della normativa anti-covid.