Covid, primi pazienti trattati con monoclonali. Toti: "Una preziosa arma in più"

"Pochi minuti fa abbiamo trattato il primo paziente in Liguria con anticorpi monoclonali, è un signore di 71 anni con cardiopatia, intercettato grazie alla collaborazione con il medico di medicina generale nella mattinata. È stato ricoverato circa un'ora ed è tornato a casa".

Lo ha annunciato il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, nel punto stampa quotidiano sull'epidemia covid. Il protocollo in Liguria prevede 3 hub dove gli anticorpi monoclonali contro il covid sono stoccati, con la partecipazione di tutti i centri di malattie infettive che hanno il compito di interagire con medici di medicina generale, ha spiegato Bassetti. "Deve essere somministrato molto precocemente entro 72 ore dalla positività o entro dieci giorni dall'esordio sintomi. Per far questo bisogna andar a prendere il paziente a casa".

I malati candidabili a questa cura sono pazienti con più di 65 anni o comorbidità, "soggetti in cui il covid può dare una malattia più grave", ha spiegato precisando anche che la distribuzione dei farmaci è stata scelta da Aifa "sulla base della prevalenza dei contagi" e che le fiale attuali sono "ben sopra la necessità attuale". Già domani mattina abbiamo 2 pazienti che arriveranno in reparto - ha anche raccontato Bassetti - siamo pronti a fare 15 trattamenti al giorno e se ci sarà una maggior richiesta siamo pronti ad avere più possibilità ogni giorno di offrire questa nuova possibilità di trattamento".

"Concludiamo questa lunga giornata con una bella notizia - ha scritto il presidente Toti sulla sua pagina Facebook giovedì sera - oggi all’Ospedale San Martino di Genova il primo paziente è stato trattato con anticorpi monoclonali. Finalmente, grazie al lavoro dell’amico Matteo Bassetti, della nostra sanità e al protocollo di collaborazione con la medicina territoriale, possiamo iniziare ad utilizzarli per curare precocemente i cittadini positivi al Covid e ridurre così i ricoveri in ospedale e i decessi. Una preziosa arma in più per combattere insieme il virus!"