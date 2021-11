Minacce no vax: il presidente Toti sotto scorta

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, è sotto scorta. La decisione è stata presa dopo la comparsa, lunedì scorso, dell'ennesima scritta con minacce di morte tracciata sui muri di Genova, nel quartiere di Oregina.

"Agli insulti purtroppo ci si abitua, una grande ondata di solidarietà, quando arriva, è invece sempre una bella sorpresa, qualcosa a cui non ci si abitua mai", Così il presidente Toti dopo l'ennesima minacce no vax ricevute.

"Voglio ringraziare tutti quelli che, senza distinzione di colore politico, hanno dimostrato un grande affetto nei miei confronti in queste ore per le gravi minacce ricevute. Voglio però ribadire che il Covid fa più paura di qualsiasi minaccia, quindi vado avanti a testa alta, col sostegno della vostra vicinanza. E voglio ringraziare gli uomini e le donne della scorta che da domani mi seguiranno, sperando sia una misura necessaria per poco tempo. Il nemico da sconfiggere resta il virus”.