Covid, un bonus per i medici universitari impegnati in ospedale: Liguria prima regione

La Liguria è la prima Regione a riconoscere un bonus covid ai medici universitari impegnati nella lotta al coronavirus.

Marco Casaccia, primario della clinica chirurgica Uno dell’ospedale San Martino, ha confermato che nei giorni scorsi è stata firmata la delibera con cui viene riconosciuto un bonus ai 180 medici universitari che sin dalla prima ondata lavorano insieme con i medici ospedalieri.

Per ora il bonus è stato riconosciuto a 118 medici universitari impegnati nella prima ondata, che riceveranno un bonus da 1.400 per chi è in fascia A e di 800 euro per chi è in fascia B.

«Da parte del governo c’è stata una dimenticanza - ha spiegato Casaccia - è stato istituito un premio per i medici che sono impegnati nella gestione dell’emergenza covid, dimenticando però gli universitari. Rappresentando i colleghi universitari, ho fatto presente la problematica e ho incontrato sia il presidente Toti sia il direttore amministrativo del San Martino, e i primi del mese è uscita la delibera che riconosceva questa premialità anche per gli universitari».