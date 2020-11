Bassetti coordinatore per la gestione pazienti covid: petizione online contro la nomina

No a Matteo Bassetti come coordinatore della gestione dei pazienti covid: sono oltre 1.700 (alla mattinata di giovedì, in crescita) le firme alla petizione online indirizzata al ministro della Salute, Roberto Speranza.

La petizione è comparsa sul sito charge.org mercoledì, a firma dei “Medici contro la nomina del prof. Bassetti come Coordinatore Gestione Pazienti Covid”: inizialmente erano richieste minimo 500 firme, obiettivo salito a 2.500 via via che sono cresciute le adesioni.

«La recente nomina del professor Matteo Bassetti quale coordinatore scientifico del Gruppo di Lavoro per la definizione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di pazienti Covid -19 istituito da Agenas desta stupore nel mondo sanitario - si legge nella petizione - Le dichiarazioni del professore, rese pubbliche sin dall’inizio della pandemia, si sono dimostrate fuorvianti. Di fronte alla emergenza sanitaria più significativa dell’ultimo secolo, causata da una malattia grave ed ancora poco conosciuta, l’atteggiamento più corretto non poteva e non doveva essere quello delle affermazioni perentorie e delle previsioni incaute».

Gli ideatori definiscono «poco prudente» l’atteggiamento del direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, e parlano di «dichiarazioni largamente diffuse dai mezzi di comunicazione» che «hanno provocato confusione nella popolazione e favorito errori di comportamento. Non solo tra i cittadini. Gli stessi amministratori pubblici liguri, che hanno potuto avvalersi di una consulenza così poco orientata alla prudenza hanno valutato e preparato programmi dimostratisi ampiamente insufficienti per affrontare la seconda ondata».

«Riteniamo che il professor Bassetti, attraverso le sue esternazioni pubbliche, abbia dimostrato una visione poco prudente ai problemi posti dalla pandemia prospettando delle soluzioni operative che si stanno dimostrando insufficienti ed inadeguate ad affrontarli - sottolineano ancora nella petizione - Pertanto, la sua nomina a coordinatore scientifico del gruppo di lavoro per la gestione nazionale dei pazienti Covid-19 per il Ministero della Salute, appare non giustificata e non rappresentativa per la comunità medico-scientifica. Chiediamo di essere rappresentati da colleghi più prudenti nel gestire questa emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute dei nostri cittadini e per consentire una maggiore qualità delle nostre cure con massima sicurezza degli operatori sanitari».

Bassetti, che nei giorni scorsi si era detto «schifato» dagli attacchi che gli erano stati rivolti per le sue dichiarazioni, minacciando anche di lasciare Genova una volta terminata l’emergenza, ha affidato una replica indiretta a Facebook, citando Socrate: «In un mondo di invidiosi dove i miei colleghi primeggiano, penso a Socrate - ha scritto giovedì mattina Già 2000 anni fa il mondo era pieno di invidiosi livorosi. Oggi molto di più. Contenti loro. Io continuo a fare quello che so far meglio: il medico di tutti».

La nomina di Bassetti a coordinatore del gruppo di lavoro sulla gestione dei pazienti covid per il Ministero della Salute era arrivata sabato.

