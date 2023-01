Bassetti su Madame e il green pass: "Apprezzo la sua sincerità, lei vittima di plagio anti-vaccinale"

"E visse felice, sincera e, speriamo, anche vaccinata": così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commenta la dichiarazione social di Madame, indagata per falso ideologico in quanto avrebbe ottenuto un green pass falso.

L'artista, ieri, sui suoi canali social, in un lungo racconto, ha spiegato di non essersi mai fatta né il vaccino contro il covid né altri vaccini, su consiglio dei suoi genitori che avevano paura. Ma, dopo aver appreso infine l'utilità dei vaccini dopo aver consultato vari medici, secondo il suo racconto avrebbe ricevuto la telefonata dalla questura. "Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali - scrive la cantante, attesa al prossimo Festival di Sanremo -. Gli espongo ogni mio dubbio, lui pazientemente lo accoglie, mi risponde con disponibilità e io comprendo. Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri. Grazie dottore".

Madame ha raccontato dunque la sua vicenda personale e quella della sua famiglia, anche se nel suo post non affronta direttamente la storia per cui è effettivamente indagata, ovvero aver presentato un presunto falso green pass.

In ogni caso, il fatto di essersi convinta a effettuare le vaccinazioni è piaciuto a Bassetti: "Ho letto il lungo post di Madame - scrive il medico genovese a sua volta sui social -. Ho apprezzato molto la sua sincerità di quello che appare come un plagio anti-vaccinale si badi di tutti i vaccini compresi quelli pediatrici. Che brutta però l’ignoranza di chi, pur non sapendo, parla a sproposito di vaccini. Non ci solo solo giornalisti idioti che fanno malinformazione, ma anche medici compiacenti e ignoranti. Viva la sincerità. E visse felice, sincera e, speriamo, anche vaccinata".