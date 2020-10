Covid, controlli su uso mascherine: tre minorenni multati

Proseguono i controlli della polizia Locale sul rispetto delle norme anti coronavirus contenute nell’ultimo dpcm. Gli uomini del reparto Giudiziaria della polizia Locale, insieme con i colleghi del primo distretto, hanno passato al setaccio l’area del centro città compresa tra i Giardini Baltimora, piazza Dante e corso Aurelio Saffi e il bilancio è di diverse sanzioni staccate.

Nel corso dei controlli sono stati sanzionati tre minorenni tra i 14 e i 16 anni che non portavano la mascherina: uno l’aveva al braccio, un altro in tasca, il terzo non l’aveva proprio.

Sanzione anche per un cittadino ecuadoriano residente a Sampierdarena, irregolare sul territorio e segnalato anche per l'inosservanza della normativa sugli stranieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un uomo di nazionalità italo-cilena è stato anche denunciato anche per essere stato trovato con un coltello a serramanico di 17 centimetri.