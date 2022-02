Colori regioni, scuola e green pass: obiettivo semplificazione

Il Consiglio dei ministri, riunitosi lunedì 31 gennaio 2022, ha deciso la proroga dell'obbligo di usare le mascherine all'aperto fino al 10 febbraio, così come la chiusura delle discoteche, che dovrebbero dunque riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino, salvo nuove proroghe.

Nel prossimo Cdm, in programma mercoledì 2 febbraio, dovrebbe invece arrivare un nuovo decreto covid, con il quale dare copertura normativa all'ordinanza per la proroga di mascherine all'aperto e chiusura delle discoteche e affrontare altre questioni, a partire da quella delle quarantene a scuola. Tra i nodi da sciogliere anche quello della durata del green pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino.

"È necessaria una semplificazione delle regole - torna a ripetere il presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti -: dalla quarantena al sistema dei colori fino alla durata del green pass. Una quantità di norme che rendono la situazione molto complessa e che necessitano di una rivisitazione. Ormai abbiamo il 90% di italiani vaccinati e le regole dovrebbero prevedere un alleggerimento".

Intanto sono 39.402 le persone che si sono vaccinate con la prima dose dal 1 al 31 gennaio in Liguria. Hanno invece completato il ciclo vaccinale 701.074 persone (pari all'88,29%). Ammontano a 545.258 gli over 50 che hanno fatto la dose booster pari al 68,67%. Ne consegue che in Liguria devono fare il vaccino 71.246 persone over 50 cioè l'8,97% della popolazione residente.

Regole anti covid, cosa cambia

Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell'anno. Poi il Governo sarà chiamato a varare anche nuove misure sui colori delle regioni - eliminando la differenziazione in giallo e arancione - mentre sono attese nuove regole sulle quarantene, e per le scuole primarie e secondarie.

Domani il governo scriverà nuove norme per la Dad, che da 10 giorni dovrebbe passare a 5. Verranno previste regole uguali o comunque molto simili per i vari cicli di studio: fino a tre casi si va tutti a scuola. Poi ci saranno differenze tra i vaccinati con tre dosi o da meno di 120 giorni e gli altri. Per i positivi, sempre se vaccinati, il periodo di isolamento potrebbe durarev "solo" 7 giorni e non più 10. Addio ai due tamponi alle elementari (T0 e T5). La partita, comunque, non è ancora chiusa: saranno 24 ore "calde".

Alle materne e negli asili si continuerà ad andare a casa con un solo caso perché a quell'età non ci si può vaccinare: su questo punto non sembrano esserci dubbi.

Solo zona rossa

Il governo in settimana eliminerà la zona gialla e quella arancione con un decreto ad hoc. Resterà solo la zona rossa. I parametri dei colori delle regioni stanno per essere rivoluzionati: cambierà radicalmente il quadro, a partire dal riconteggio delle percentuali di malati Covid nei letti degli ospedali, ma va ribadito che oggi come già oggi tra zona bianca, gialla e arancione non cambia quasi nulla.

La cancellazione di giallo e arancione è una presa d'atto della realtà, poco di più. L'esecutivo vorrebbe mantenere in piedi il sistema dei colori per l'analisi epidemiologica e per la zona rossa. Restano da decidere le attività da chiudere nella fascia a più alto rischio. La zona rossa diventerebbe in ogni caso molto lontana, se arriverà l'ok al parziale riconteggio dei ricoveri con i nuovi parametri (solo malati di covid e non ricoverati per altre patologie): ed è l'unica zona con restrizioni vere per tutti.

E' solo la zona rossa quella in cui sono ancora eventualmente vigenti le regole dell'inverno 2020-2021. Scattavano in quel caso le chiusure, con coprifuoco e limitazioni agli spostamenti per tutti. Bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri e musei chiusi per tutti, anche se si è vaccinati. In zona rossa non si può in teoria uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ristoranti e bar sono chiusi, consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio. Restano chiusi tutti i negozi ad esclusione di quelli con codice Ateco consentito, in particolare alimentari, supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie e abbigliamento per bambini. In tutti i casi i trasporti sono sempre aperti e accessibili, ma con Green Pass.

Fino a quando Green Pass e stato di emergenza

Fino a quando avremo a che fare col green pass? "Via il green pass a fine primavera" chiede Fabio Ciciliano, medico ed esponente del Cts, secondo cui è ora di cambiare le regole anche se con cautela. Il certificato verde "diventerà sempre più residuale con l'incremento delle vaccinazioni e la riduzione dell'impatto del virus sul sistema sanitario. E alla fine della primavera si può pensare di toglierlo definitivamente. Nel frattempo va abolita la scadenza per chi ha fatto il booster". Il calendario è tutto da definire però.

Febbraio è il mese decisivo: lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non verrà più prorogato, a meno di novità sostanziali in senso negativo nelle prossime settimane. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è ottimista: la fine delle misure straordinarie sarebbe vicina.