Mascherina obbligatoria sempre (con qualche eccezione): quando va messa?

Il provvedimento di cui si è parlato per giorni, alla fine, è arrivato: la mascherina, uno dei mezzi più efficaci per contenere il contagio da coronavirus insieme con il lavaggio delle mani, diventa obbligatorio a partire da giovedì praticamente ovunque, all’aperto e al chiuso.

Il governo ha adottato questa misura ascoltando i consigli del Comitato Tecnico Scientifico, alla luce del netto aumento dei casi registrato negli ultimi giorni. Ma cosa dice, esattamente, il dpcm dell’8 ottobre 2020?

Obbligo mascherine, cosa dice il decreto

Il decreto legge impone «l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne

l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze

di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

La mascherina, insomma, è obbligatoria sempre quando si entra in contatto con persone non conviventi. E dunque va indossata per stare con gli amici, i colleghi di lavoro, i parenti con cui non si condivide l’abitazione.

Obbligo mascherine, quando devo metterla?

La mascherina va indossata al chiuso sempre, e poco cambia rispetto a quanto previsto in precedenza: in bar, ristoranti e locali pubblici bisogna tenerla per coprire bocca e naso, togliendola solo per consumare cibi e bevande e quando si sta seduti fermi al tavolo, con i posti distanziati. Va indossata nei negozi e negli uffici pubblici, sempre.

La mascherina va indossata anche in ufficio a meno di non essere isolati rispetto ai colleghi.

Devo mettere la mascherina in casa?

Non è necessario metterla se in casa ci sono solo persone conviventi, ma in caso di cene tra amici e conoscenti o in generale di visite la mascherina va indossata. L'attività sportiva è una delle situazioni in cui la mascherina non va indossata, ma bisogna averla con sé sempre.

Non devono indossare la mascherina neppure i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Devo mettere la mascherina in macchina?

Anche qui, vale la regola dei conviventi: se in macchina si sale con persone non conviventi, la mascherina va indossata.

La mascherina va indossata se si cammina in strada, dove ci sono altre persone, e in altri luoghi all’aperto pubblici in cui si possono incontrare persone. Per fare l’esempio genovese, in via XX Settembre o in via Luccoli la mascherina va indossata sempre, mentre si può evitare di metterla se si cammina o passeggia in luoghi in cui non vi sono altre persone, o se si cammina o passeggia con persone conviventi. La mascherina va comunque sempre portata dietro, per metterla all’occorrenza se si incontrano altre persone o ci si trova a passare in punti in cui vi sono altre persone.

Obbligo mascherine, le sanzioni

Se si viene sorpresi senza mascherina nei luoghi e nelle situazioni in cui è richiesta, si rischiano sanzioni da