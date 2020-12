Maria e Fiorinda: sono liguri le più anziane vaccinate contro il covid in Italia

Si chiamano Maria e Fiorinda, hanno rispettivamente 102 e 101 anni, e sono le più anziane vaccinate contro il coronavirus in Italia.

Nel giorno in cui anche in Liguria è partita la prima fase di vaccinazioni di massa, Maria e Fiorinda rientrano nel gruppo di persone individuate dalla Regione e dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri per ricevere le prime dosi, riservate a personale sanitario che lavora negli ospedali, personale sanitario delle rsa e ospiti delle rsa.

Maria e Fiorinda sono state vaccinate rispettivamente nella Fondazione Rachele Zitomirski, casa di riposo a Vallecrosia in provincia di Imperia, e nella Rsa Sacro Cuore di Brugnato, nello spezzino.

«Un segnale di speranza per la parte di popolazione più colpita da questo maledetto virus - è stato il commento del presidente della Regione, Giovani Toti - Un segnale che arriva proprio l’ultimo giorno di questo anno drammatico e dalla regione più anziana del nostro Paese. Per questo continuerò a sostenere che devono essere i nostri anziani le persone da tutelare, più di tutte. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Un abbraccio ai nostri “nonni” e alle signore Maria e Fiorinda, simboli di una battaglia che vogliamo e dobbiamo vincere tutti insieme. Al 2021 non chiediamo altro».