Compleanno con multa e denuncia per due giovani gemelli

I due, insieme a un amico sono stati intercettati dalla polizia in corso De Stefanis durante il coprifuoco. Oltre alla sanzione per violazione delle norme anti covid, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Un compleanno che difficilmente dimenticheranno. Intorno alle 23.30 di lunedì 8 marzo 2021 una volante dell'ufficio prevenzione generale, transitando in corso de Stefanis a Marassi, ha notato tre giovani, che attraversavano la strada. L'agente seduto sul sedile del passeggero è sceso e si è avvicinato a piedi ai tre.

Alla richiesta di giustificare la loro presenza in strada, i giovani si sono dati alla fuga, inseguiti dal poliotto e dalla volante, che ha dovuto percorrere anche alcuni metri contromano, schivando le persone che si trovavano per strada con i loro cani.

Alla fine uno dei tre giovani è stato fermato, ma si è rifiutato di declinare le sue generalità. A quel punto si è scoperto che un altro dei fuggitivi era il fratello gemello del fermato e che i due erano usciti per festeggiare il loro 19esimo compleanno.

Gli agenti, in collaborazione con una volante del commissariato San Fruttuoso, intervenuta in ausilio, si sono recati a casa dei due fratelli, multandoli per violazione delle norme anti covid e denunciandoli per resistenza a pubblico ufficiale. Anche il terzo è stato raggiunto a casa, dove gli è stata notificata la sanzione.