Manifestazione a De Ferrari per la scuola in presenza

Domenica 21 marzo anche a Genova manifestazione per la scuola in presenza. L'appuntamento è fissato per le 15.30 in piazza de Ferrari. Promotore dell'iniziativa è la 'Rete nazionale scuola in presenza'. In Liguria gli studenti delle superiori sono in didattica a distanza da lunedì 8 marzo ed è molto probabile, come confermato dal governatore Toti mercoledì 17 marzo, che anche la prossima settimana (22-28 marzo) sia così.

Tornando alla manifestazione, gli organizzatori invitano i partecipanti a ritrovarsi con qualcosa di bianco (e il logo di Rete Nazionale Scuola in Presenza):