Ristoratori in piazza, la protesta si allarga alle altre categorie: «Lunedì tutti a manifestare»

Come promesso, il mondo della ristorazione ligure torna in piazza a Genova, lunedì 22 febbraio, per protestare contro le modalità di gestione della pandemia di coronavirus e le chiusure “on & off” che la scorsa settimana hanno mandato in fumo i programmi dei ristoratori che avevano già registrato il tutto esaurito per il pranzo di San Valentino.

Dopo la maxi manifestazione di lunedì scorso - su cui ancora pendono eventuali provvedimenti per la decisione di trasformare una protesta statica in un corteo che ha attraverso il centro - un nuovo presidio è stato convocato per lunedì pomeriggio, questa volta allargato:.

Nessuna sigla sindacale, tengono a sottolineare i promotori, ma l’inclusione di tutte quelle categorie danneggiate dall’emergenza. E dunque anche gestori di palestre e piscine, titolari di discoteche, fotografi, scuole di danza, artisti e lavoratori dello spettacolo, agenzie di viaggio, grossisti, wedding planner, sale bingo e sale scommesse.

Riuniti in precedenza nel gruppo Ristoratori Uniti Liguria, adesso i ristoratori hanno lanciato un nuovo hashtag e un nuovo gruppo, #ProtestaLigure: l’appuntamento è per lunedì pomeriggio alle 15 in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione, per una manifestazione che è stata autorizzata soltanto (come prevede il dpcm anti coronavirus) in forma statica.

«Nessuna risposta, dobbiamo andare avanti», gridano i ristoratori e tutte quelle categorie ferme o semi-ferme ormai da un anno. L’appello è a partecipare il più possibile, con lavoratori che hanno deciso di prendersi il giorno libero per arrivare in piazza a manifestare.