No green pass ancora in piazza: "Sciopero generale l'11 ottobre"

Nuova manifestazione contro il green pass per il movimento Libera Piazza Genova che sabato 2 ottobre 2021 ha portato in piazza un migliaio di persone che hanno manifestato con il consueto corteo per le vie del centro.

"Abbiamo iniziato questo percorso due mesi fa - ha dichiarato dal palco di piazza De Ferrari Leonardo Sinigaglia, anima del movimento genovese - e si sono create mobilitazioni in tutta Italia. Veniamo definiti movimento di matti, ma siamo il più grande movimento di opposizione popolare a un governo che riteniamo illegittimo".

Sinigaglia ha poi annunciato dal palco l'adesione allo sciopero generale indetto dai sindacati Usb e Cobas per il prossimo 11 ottobre. Il corteo partirà alle 9 del mattino dal Terminal Traghetti: "Questo sciopero può essere la scintilla che farà accendere la protesta nel Paese. Dobbiamo essere in tanti per dimostrare al Governo Draghi che noi non ci pieghiamo all'indegno ricatto del green pass".

Il movimento genovese ha poi confermato l'ormai consueto presidio del lunedì davanti al tribunale dandosi appuntamento alle ore 10.30 in piazza Portoria.