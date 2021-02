Un anno di chiusura: il mondo dello spettacolo scende nuovamente in piazza a Genova

Il 23 febbraio 2021 sarà un anno esatto dallo stop al mondo dello spettacolo e della cultura, a causa del coronavirus. E i lavoratori del settore torneranno a manifestare a Genova, in piazza De Ferrari alle 18.

Emergenza Spettacolo Liguria scrive su Facebook: «La pandemia è stata per molti aspetti una cartina tornasole che ha fatto emergere fragilità pregresse. Qual è l’investimento che si è disposti a mettere in campo a difesa e salvaguardia della cultura? Quali le condizioni per una visione strategica che superi disparità territoriali, progettualità e contributi intermittenti o di breve periodo, che fotografi l’esistente e che riconosca lo spettacolo come servizio essenziale per la comunità? La cultura non è un lusso decorativo che ci si concede solo nei momenti buoni. Torniamo a ribadire come un progetto di cura sociale sia quanto mai necessario per tornare a tessere quei legami di comunità inevitabilmente recisi dalle misure di contenimento e garantire spazi di riflessione collettiva».

I luoghi di cultura sono stati pesantemente penalizzati, e con essi anche la società privata del suo nutrimento culturale e di occasioni di condivisione.

«L’ancora degli spettacoli e dei concerti in streaming non è e non può essere un appiglio. Non ci ha salvato e non ci salverà, anzi rischia di snaturare un’arte antica quanto il mondo. Chiediamo un piano di ripartenza che restituisca agli operatori e alle operatrici dello spettacolo la dignità del lavoro, che preveda un sostegno alle piccole e medie realtà culturali che rischiano di scomparire e protocolli di sicurezza per aprire il prima possibile i luoghi di cultura e spettacolo. Chiediamo una data, una progettualità. Il settore è allo stremo».