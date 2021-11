Stretta sulle manifestazioni no green pass, Genova non ci sta: "Sabato corteo"

Il governo ha confermato la sua linea e altrettanto ha fatto l'associazione Libera piazza Genova. Sabato 13 novembre, come avviene da 16 settimane, i no green pass sono determinati a sfilare in corteo, nonostante la direttiva annunciata dalla ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Concentramento previsto alle ore 15 in piazza De Ferrari e partenza del corteo un'ora più tardi. L'intenzione è quella di manifestare "contro il regime di Draghi", "contro il divieto di manifestare", "contro gli aumenti dei prezzi e il carovita" e "contro il green pass e i licenziamenti".

"La piazza di Genova si è sempre contraddistinta per la correttezza e il rispetto delle leggi, pur vivendo in un momento storico nel quale ciò appare sempre più difficile - si legge nella nota diffusa martedì sera da Libera piazza -. Si è riusciti a procedere per ben 16 settimane senza nessun incidente di sorta, organizzando manifestazioni sempre più partecipate e col coinvolgimento di numerosi settori e categorie lavorative. Per questo non accetteremo questa svolta autoritaria sempre più palese, e siamo pronti alla mobilitazione immediata nel caso in cui le deliranti dichiarazioni di membri del governo dovessero tradursi in decreti".

Detto, fatto. Si preannuncia dunque un sabato piuttosto caldo, visto che, a differenza di quanto avvenuto finora, il corteo non sarà autorizzato.