Anche Genova scende in piazza contro il nuovo Dpcm

Manifestazione di protesta anche a Genova contro le restrizioni imposte dal nuovo Dpcm. Intorno alle 18 di lunedì 26 ottobre 2020 circa duecento genovesi si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari per esprimere il loro dissenso. Per fortuna si è trattato di una manifestazione pacifica, ben diversa da quelle che si sono svolte in contemporanea a Milano e a Torino.

Si è trattato comunque di una manifestazione non autorizzata, che va contro i divieti imposti dal decreto del presidente del Consiglio e le ordinanze di Regione e Comune. In piazza gilet arancioni, commercianti, qualche no mask come la nota 'nonna Maura', qualche antagonista e diversi cittadini che sono dati appuntamento con un volantino circolato sui social network.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo un breve confronto con il sindaco Marco Bucci, la protesta si è spostata in corteo sotto la prefettura, per poi tornare a De Ferrari e concentrarsi sotto l'ingresso del palazzo della Regione, presidiato dalla polizia in assetto antisommossa.