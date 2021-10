No green pass ancora in piazza, dodicesimo sabato di fila

Consueta manifestazione con corteo per le vie del centro di Genova per protestare contro il certificato verde, che dal 15 ottobre sarà obbligatorio anche per i lavoratori pubblici e privati

Per il dodicesimo sabato di fila, anche il 9 ottobre 2021 i no green pass si sono riuniti nel centro di Genova. Appuntamento nel pomeriggio in piazza della Vittoria, poi corteo fino a De Ferrari. Diverse centinaia i presenti, attrezzati con cartelli e striscioni.

Prima di dare vita al corteo, alcuni manifestanti si sono alternati al microfono per spiegare le proprie ragioni e i motivi che li hanno spinti a scendere in piazza. A differenza di quanto accaduto a Roma, a Genova non si sono registrati momenti di tensione.

Confermato l'ormai consueto presidio del lunedì davanti al tribunale: appuntamento alle ore 10.30 in piazza Portoria.