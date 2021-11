No green pass, un altro sabato in corteo

Via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via San Lorenzo, piazza Caricamento e calata Marinetta. È questo l'itinerario del corteo dei no green pass, in piazza anche questo sabato, 6 novembre 2021. I manifestanti, dopo essersi ritrovati in piazza della Vittoria alle 15 e vari interventi sui temi di attualità, intorno alle 18.30 hanno iniziato a muoversi in corteo.

Diverse centinaia le persone in piazza con i tradizionali slogan e striscioni contro green pass, il premier Draghi e il Cts. A differenza di quanto avvenuto in altre occasioni in altre città, come sempre a Genova si è trattato di una manifestazione pacifica. Il percorso era stato concordato in anticipo con la prefettura.

Nel frattempo sul canale Telegram di Libera Piazza Genova è stata lanciata un'iniziativa per esprimere solidarietà a Stefano Puzzer, il leader della protesta di Trieste, arrivato in città la settimana scorsa, e recentemente allontanato per un anno da Roma su decisione del questore.

Intorno alle 20 il corteo ha raggiunto il porto antico.