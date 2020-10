Bufera su Mancini: «Covid lo prendi guardano i tg», poi si scusa

Bufera sul Ct della Nazionale Roberto Mancini che ieri (giovedì 22 ottobre 2020, ndr) ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una vignetta nella quale è raffigurato un paziente ammalato di covid che alla domanda sull'origine del contagio risponde: "Mi sono ammalato guardando i tg".

Una vignetta che è diventata un vero e proprio assist per i negazionisti del coronavirus e che dall'altra parte ha scatenato feroci critiche contro l'allenatore dell'Italia che, in serata, si è scusato su Twitter spiegando: «Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso».

Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso. — Roberto Mancini (@robymancio) October 22, 2020

Roberto Mancini, nelle scorse settimane, aveva già polemizzato con il Ministro della Salute Roberto Speranza: «Lo sport è un diritto di tutti esattamente come la scuola» aveva dichiarato il tecnico nella conferenza stampa prima del match degli Azzurri contro la Moldavia, aggiungendo: «Si tratta di una parte importante della società perché lo sport è praticato da milioni di italiani. Sono favorevole alla riapertura degli stadi in percentuale come è già stato fatto in gran parte d'Europa».