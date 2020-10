Coronavirus, positivo il deputato Luca Pastorino: «Stiamo bene»

«Stiamo bene. Io, Monica e Andrea. Usiamo sempre la mascherina tutti e 3». Luca Pastorino, ex sindaco di Bogliasco e oggi deputato di Liberi e Uguali, uno dei segretari dell’Ufficio Presidenza della Camera, rassicura sulle sue condizioni dopo essere risultato positivo al coronavirus.

L’annuncio è arrivato via Facebook domenica, sulla scia del riscontro di positivi al Senato (due senatori del Movimento 5 Stelle) e della positiva di un altro deputato, Massimo Ungaro di Italia Viva, segretario della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni e componente della commissione finanze.

«Lunedì avrei avuto l'onore e il privilegio di sostituire il presidente Roberto Fico, in qualità di segretario di Presidenza, alla cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Genova per le celebrazioni relative alla scoperta dell’America - ha scritto Pastorino - Mi spiacerà tanto non essere presente. Grazie a tutte e a tutti quelli che mi stanno scrivendo e testimoniando tutto il loro supporto e affetto».

«Sappiate che stiamo bene tutti e 3 - ha detto Pastorino riferendosi alla moglie e al figlio - e che, costretto a casa, sarò molto più "pesante" e presente di quanto non lo abbia fatto fino a qualche mese a questa parte».