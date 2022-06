Long covid, strutture dedicate alla cura in ogni Asl

Il Consiglio regionale, nel corso della seduta di martedì 21 giugno 2022, ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 637, sottoscritto da tutti gruppi, che impegna la giunta ad adottare un programma d'interventi, che affronti il long covid, la sindrome post-virus sperimentata in varie forme da molti guariti.

Il documento propone d'istituire strutture dedicate nelle aziende, attivando le specialità competenti nella diagnosi e cura dei pazienti, coordinare e monitorare gli interventi clinici, raccogliere e trasmettere i dati per monitorare a livello regionale, l'evoluzione della malattia, a intervenire nei confronti del Governo per estendere l'esenzione ticket a coloro che soffrono di long covid ma non sono stati né ricoverati né visitati al pronto soccorso e, infine, a individuare una struttura per lo studio epidemiologico.

Long Covid, quali sono i sintomi

Secondo l'Istituto superiore di sanità italiano si parla di long Covid quando "dopo più di quattro settimane dall’infezione alcuni sintomi persistono" nonostante il test per il Covid dia esito negativo. Le manifestazioni cliniche del Long-Covid sono diverse da persona a persona.

I sintomi generali sono:

fatica persistente/astenia;

stanchezza eccessiva;

febbre;

debolezza muscolare;

dolori diffusi, dolori muscolari e articolari;

peggioramento dello stato di salute percepito;

anoressia, riduzione dell’appetito.

I sintomi specifici possono essere: