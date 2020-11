Coronavirus, appello agli over 70: «State a casa». Si punta sui medici di famiglia

«State a casa, con le vostre famiglie: dipendono dal nostro completamento anche i provvedimenti che eventualmente dovremmo prendere in futuro se i numeri del contagio resteranno questi». L'appello arriva dal presidente della Regione, Giovanni Toti, ed è rivolto in particolar modo agli ultrasettantenni, su cui il coronavirus si accanisce con più forza e per cui è più letale: «Se siete in pensione o non dovete uscire per forza di casa, state a casa», ha sottolineato.

Sabato sera il presidente della Regione ha di fatto anticipato che sì, vista la curva del contagio salita vertiginosamente, è molto probabile che già oggi il governo adotti nuovi provvedimenti per tentare di arginare la seconda ondata di coronavirus.

L’ipotesi più temuta è quella del lockdown, quella più probabile, al momento, è che domenica il premier Giuseppe Conte annunci un’ulteriore stretta con la chiusura dei confini regionali e una chiusura anticipata (ancora di più) delle attività, delegando ai presidenti di Regione ulteriori provvedimenti: «Vogliamo ragionare con il governo sulle misure che riguardano i nostri territori per abbattere il contagio nelle nostre città, attraverso provvedimenti mirati», ha detto Toti, spiegando che «la nostra regione è una di quelle investite dal virus, non siamo tra quelli che stanno peggio nei numeri, con un tasso di contagio che va tra 1,3 e 1,5 e ci sono altre regioni che viaggiano al 2% e situazioni ospedaliere più traumatiche delle nostre, ma questo non ci tranquillizza in alcun modo e dobbiamo rimboccarci le maniche».

Toti ha confermato che la situazione più complessa, in Liguria, riguarda Genova e la provincia: quasi 9.000 i casi attivi di covid-19 in quest’area, 709 i nuovi casi diagnosticati sabato sulla totalità dei 1.068. Aumentano anche i guariti, con dimissioni più rapide e degenze più brevi in ospedale (sabato erano 1.073), ma anche il rapido turnover non riesce a dare tregua a ospedali e personale sanitario, ed è per questo che la Regione e Alisa puntano tutto sui medici di famiglia: lunedì proseguiranno le riunioni al San Martino per mettere a punto protocolli che consentano ai medici di medicina generale e ai pediatri di avere un ruolo più imponente nella gestione del contagio, prescrivendo i farmaci e monitorando i casi in modo da non occupare posti letto.

«I nostri ospedali stanno dimettendo verso i covid-hub persone meno gravi, che potrebbero fare la malattia a casa - ha spiegato Toti - e i nostri medici di medicina generale e i pediatri stanno lavorando per organizzare una rete territoriale che consenta alle persone di fare la malattia a casa ricevendo cure importanti e accurate come quelle in ospedale, senza però occupare i letti per chi ne ha veramente bisogno».

«Continuo a ripetere le stesse raccomandazioni - ha concluso il presidente della Regione - andate in ospedale e al pronto soccorso se è indispensabile, solo se vi sentite in serio pericolo, e non per provare a fare un tampone con qualche linea di febbre, perché si rischia di ingolfare i pronto soccorso e si rischia anche di contrarre la malattia».