Covid in Liguria, Ansaldi (Alisa): «Ci stiamo avvicinando alla zona verde»

Sono 20 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Liguria a venerdì sera, e soprattutto continuano a calare gli ospedalizzati e i numeri delle persone in isolamento domiciliare e in sorveglianza attiva.

I numeri per Filippo Ansaldi, sub commissario Alisa, sono da "zona verde", l'area che - secondo lo standard europeo - prevede le regioni a bassissimo rischio, con meno del 4% dei tamponi positivi e con un'incidenza, ogni 14 giorni, inferiore a 25 casi su 100mila abitanti. «Il quadro epidemiologico - spieha Ansaldi - mostra un’incidenza pari a 0,1 casi al giorno su 10.000 abitanti, ci stiamo infatti avvicinando alla cosiddetta zona verde. Nell’ultimo report ministeriale la Liguria ha un'incidenza di 33 casi su 100mila e una proporzione di test positivi inferiore a 2%. Il parametro Rt è decisamente ottimale e pari a 0.64. Per quanto riguarda l’aderenza alla vaccinazione nella popolazione più a rischio abbiamo valori superiori al 95%».

Anche per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti «la situazione continua ad evolvere positivamente: nonostante siamo in zona bianca, continuiamo ad effettuare un’attività di screening profondo con quasi 5mila tamponi nelle ultime 24 ore e solo 10 casi positivi. Sono numeri molto molto bassi. Continuano a calare anche gli ospedalizzati: in tutta la Liguria ci sono 75 pazienti ricoverati per covid, 13 in meno rispetto a ieri. Sono 18 i pazienti in Terapia intensiva. Oggi è stato registrato il decesso di una persona, una donna di 92 anni a Sarzana. È importante sottolineare anche l’aspetto positivo della campagna vaccinale che ha ridotto i ricoveri e il tasso di mortalità in modo anche più rapido delle migliori previsioni».

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, «siamo arrivati ad oltre 80mila vaccinazioni in cinque giorni, raggiungendo il record settimanale per la Liguria. Ovviamente proseguiranno le vaccinazioni anche sabato e domenica. Oltre il 25% della popolazione (25,36%) - conclude Toti - ha completato il ciclo vaccinale».