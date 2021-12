Covid, Toti: "La Liguria rimane in zona bianca"

La Liguria rimane in zona bianca per un'altra settimana, dal 13 al 19 dicembre 2021. Nonostante l'aumento del contagio e dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, trend confermato anche nell'ultimo bollettino della Regione di giovedì 9 dicembre, i parametri rimangono ancora sotto alla soglia di guardia. Decisivo quello relativo ai posti letto occupati in area medica.

Lo ha confermato il presidente Giovanni Toti: "Con un Rt pari a 1.2, la Liguria si conferma in zona bianca anche la prossima settimana. Il virus è tornato a correre ma grazie alla campagna vaccinale, che va avanti senza sosta, il numero dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali e nelle terapie intensive non è minimamente paragonabile a quello di un anno fa".

"Grazie ai liguri - conclude il presidente della Regione - che stanno dimostrando grande responsabilità vaccinandosi, anche con le prime dosi che sono tornate a crescere. Andiamo incontro a un Natale più sereno dello scorso anno ma non abbassiamo la guardia".