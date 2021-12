Liguria verso la zona arancione, quando potrebbe avvenire il passaggio

Lunedì 3 o 10 gennaio 2022 la Liguria potrebbe passare in zona arancione visto l'aumento dei posti letto occupati in ospedale da pazienti covid. Nel bollettino diffuso dalla Regione domenica 26 dicembre 2021 gli ospedalizzati positivi al coronavirus sono 511 (28 in più del giorno precedente, più che triplicati nell'ultimo mese), di cui 41 in terapia intensiva (29 non vaccinati, 12 vaccinati con patologie pregresse).

Da lunedì 20 dicembre la Liguria si trova in zona gialla per aver superato i tre parametri di incidenza oltre i 50 casi ogni centomila abitanti, 15 per cento di posti letto occupati da pazienti covid nei reparti ordinari, e 10 per cento di posti letto occupati nelle terapie intensive covid.

Per passare in zona arancione, l'incidenza deve essere superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 30 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 20 per cento nelle terapie intensive. Per la zona rossa, incidenza sempre superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 40 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 30 per cento nelle terapie intensive.

In zona arancione, chi non ha il super green pass non può uscire dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Le attività restano aperte, ma ci sono le regole di accesso con il green pass e quello super. Saranno dunque decisivi i dati dei primi giorni di questa settimana. "Grazie alla vaccinazione, continuano a non registrarsi situazioni di affanno negli ospedali della nostra regione", ha dichiarato il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.