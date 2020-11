Liguria, così si potrebbe andare verso la zona "arancione"

La Liguria potrebbe essere destinata a trascorrere pochi giorni tra le cosiddette "zone gialle", cioè quelle con minori restrizioni dovute all'andamento dei contagi da covid-19. In effetti la suddivisione delle regioni, annunciata mercoledì sera dal premier Giuseppe Conte, aveva destato non poco stupore, soprattutto in Liguria dove da giorni si temeva di essere inseriti tra le zone arancioni, se non addirittura rosse. Anche Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici Liguri, aveva espresso profondo sconcerto in un'intervista rilasciata a GenovaToday, in cui aveva spiegato che, se nel resto della regione la situazione corrisponde alla fascia gialla, «a Genova, come numeri, siamo da rosso. I medici sono molto preoccupati, era stato detto che il ministro Speranza avrebbe potuto valutare aree più piccole in cui adottare misure specifiche, e secondo il mondo sanitario Genova deve essere considerata rossa».

Lo scenario potrebbe cambiare, come ripetuto anche dal premier Conte: le singole regioni potrebbero non mantenere lo stesso colore da qui al 3 dicembre, giorno in cui (se andrà meglio) cesserà la validità del Dpcm. In particolare, la classificazione delle regioni si fonda su un monitoraggio basato su dati dal 19 al 25 ottobre. Forse non molti giorni fa ma, come abbiamo imparato, la situazione della pandemia evolve molto rapidamente. Se i numeri della settimana succesiva rispetto a quella in cui sono state prese le decisioni, insomma, sarannno peggiorati, Liguria e Veneto potrebbero finire in zona arancione insieme a Puglia e Sicilia. E il timore è che nei prossimi giorni, quando arriveranno i nuovi monitoraggi, l'ipotesi possa diventare realtà.

Nel frattempo i numeri di ieri, venerdì 6 novembre, non calano, e parlano di 1127 nuovi positivi (83 individuati da test di screening e 1044 in pazienti sintomatici) su 5772 tamponi eseguiti, e soprattutto di 81 nuovi ospedalizzati (attualmente in totale nella nostra regione ci sono 1393 ospedalizzati di cui 78 in terapia intensiva). Questo dato, in particolare, fa pensare e una curva decisamente in salita.

Stando ai dati comunicati, la provincia più colpita è quella di Genova che attualmente sta facendo i conti con 10.394 casi. Un numero decisamente più alto - che fa intuire l'importanza della situazione nel capoluogo - rispetto ai numeri delle altre province: 1537 per Savona, 2055 per La Spezia, 1334 per Imperia.

E proprio a Genova vengono riattivati alcuni servizi che non vedevamo dalla scorsa ondata, come quello di consegna della spesa a casa.