Coronavirus, Rt a 1 e rischio basso ma la zona gialla è sospesa

La Liguria resterà in zona arancione anche la prossima settimana, poi in zona rossa come il resto d'Italia per Pasqua

«Secondo i dati dell'ultimo report, che illustreremo nel dettaglio domani, la Liguria sarebbe l'unica regione del Nord Italia in fascia gialla, con RT a 1 e con scenario di rischio basso: non lo siamo per il decreto Draghi che congela la fascia gialla fino al termine delle vacanze pasquali, ma il dato è comunque confortante». Così il presidente della Liguria Giovanni Toti durante il punto sul covid nella nostra regione di giovedì 25 marzo.

A rischio di una nuova stretta è invece la provincia di Savona dove oggi si è registrato il più alto numero di contagi e che ha un'incidenza superiore alla media regionale. «Abbiamo cominciato oggi valutazioni su eventuali provvedimenti restrittivi - ha spiegato Toti - siamo ancora in area discrezionale, non abbiamo toccato i livelli raggiunti a Ventimiglia e Sanremo un mese fa. Quando intervenimmo sul ponente eravamo in fascia gialla, oggi siamo in fascia arancione ed è già prevista la chiusura delle scuole per le vacanze pasquali. Metteremo in atto tutte le misure locali di controllo possibili, ma allo stato attuale i dati non chiedono ulteriori misure restrittive».