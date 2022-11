Covid, Liguria unica regione a rischio alto

La Liguria è l'unica regione d'Italia classificata a rischio alto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sul covid in un contesto nazionale di leggero incremento di incidenza e rt e di lieve aumento delle ospedalizzazioni. Sono 12 le regioni classificate a rischio moderato (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Provincia Trento, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto), a rischio basso le restanti 8.

Alisa (Azienda ligure sanitaria) ha commentato in una nota: "In merito alla situazione del covid in Liguria, alla luce delle indicazioni fornite dalle valutazioni del rischio dell'Istituto superiore di sanità, è opportuno precisare che analizzando la situazione odierna, la pressione ospedaliera è l’unico indicatore appropriato per definire il quadro epidemiologico e mostra un trend in leggera crescita: +10% dei nuovi positivi in ospedale in una settimana, con il 70% dei positivi dei positivi ricoverati che si trovano in ospedale per patologie no-covid".

"È opportuno ricordare - conclude Alisa - come attualmente sia occupato soltanto il 3% dei posti letto disponibilii in terapia intensiva. Va inoltre sottolineato come la valutazione del rischio dell’Iss si basa su indicatori del decreto di aprile 2020. Oggi la situazione è completamente diversa da alllora, la malattia è cambiata e gli indicatori utilizzati nel 2020 si possono considerare superati".

Secondo i dati dell'ultimo bollettino attualmente in Liguria ci sono 12.019 persone positive, 6.871 delle quali a Genova. I ricoverati in ospedale sono 299 8 in terapia intensiva.