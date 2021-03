Coronavirus, Toti: «Prossima settimana la Liguria resterà in giallo»

Nonostante l'aumento dei casi positivi e, in alcune aree, dei ricoveri la Liguria non dovrebbe scivolare in zona arancione. D'altronde i dati a disposizione fanno riferimento alla situazione della settimana scorsa ma evidenziano già tutti gli indicatori in risalita.

I dati di Alisa, infatti, mostrano un Rt in crescita con intervallo di confidenza compreso tra 0,91 e 1,02 ma dato che si considera il valore più basso, la Liguria rimarrebbe sotto la soglia minima prevista per entrare in zona arancione e in uno scenario di tipo 1. “La prossima settimana la Liguria resterà in zona gialla, per quanto abbiamo esaminato dai nostri dati, a esclusione dell’estremo Ponente in cui l’incidenza resta superiore a media regionale” ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti alla vigilia dell’uscita del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute.

Rimarrà invece fino al 14 marzo la “zona arancione rafforzata” nei distretti di Ventimiglia e Sanremo, con chiusura di scuole, bar e ristoranti oltre a limitazioni sugli spostamenti. Toti si è espresso anche sulle polemiche relative all'ordinanza per Sanremo: “Siamo certi che anche loro mettono la salute pubblica davanti a tutto il resto. Aver fatto il festival è uno sforzo incredibile per la città e anche per la sanità regionale, non abbiamo voluto rinunciare ma questo non vuol dire che non possano vigere regole diverse per quella città. Il festival non può rendere Sanremo diversa da molte altre città. Abbiamo agito con le norme nazionali e la scienza e coscienza di tutti noi, siamo certi che sia stata la scelta più appropriata”.