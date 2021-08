Toti: "La Liguria resta in zona bianca grazie ai vaccini"

"La Liguria resta in zona bianca grazie ai vaccini". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, in un post apparso nel tardo pomeriggio di giovedì 26 agosto 2021 sui suoi profili social.

"Continuando su questa strada la Liguria rimane in zona bianca: a confermarlo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - scrive Toti -. Se la nostra regione non richiuderà sarà solo grazie ai liguri, che con buonsenso hanno deciso di vaccinarsi. Chi la dura la vince: insieme sconfiggeremo questo maledetto virus".

In totale sono 3.268 le persone attualmente positive in Liguria, secondo il bollettino diffuso giovedì 26 agosto. I ricoverati in ospedale sono 82, di cui 10 in terapia intensiva. A oggi sono state consegnate 2.154.837 dosi di vaccino, di cui 1.957.904 sono già state somministrate, con una percentuale del 91% dei vaccini somministrati su quelli consegnati.

"I ragazzi in età scolastica dai 12 ai 19 anni hanno raggiunto il 54,89% dei vaccinati con la prima dose per un totale di 54.228 - ha spiegato Toti -. I giovani dai 20 ai 29 anni che hanno effettuato almeno una dose di vaccino hanno raggiunto il 73,10% pari a 99.667, la fascia di età dai 30 ai 39 anni è a quota 67,58% di vaccinati con la prima dose pari a 99.489, dai 40 ai 49 anni raggiungono la soglia del 71,85% e dai 50 ai 59 anni hanno effettuato la prima dose 196.939 persone pari al 77,20%".