Covid, in Liguria nessun ricovero in ospedale nelle ultime 24 ore

In totale sono 65 le persone ricoverate per coronavirus in tutta la regione, di cui 12 in terapia intensiva. L'incidenza è stabile a 8 casi per 100.000 abitanti a settimana

Nessun ricovero per coronavirus negli ospedali liguri nelle ultime 24 ore.

Il dato è stato diffuso dal presidente della Regione, Giovani Toti, che ha confermato che a oggi i dati della Liguria sono ampiamente da zona bianca grazie a un’incidenza del virus di 8 casi su 100mila abitanti a settimana. Nelle ultime 24 ore, a fronte di poco meno di 2.000 tamponi, sono stati individuati 5 nuovi casi in tutta la regione.

A lunedì 14 giugno sono dunque 67 le persone ricoverate in Liguria, di cui 55 in media intensità: «I ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 12, una situazione particolarmente incoraggiante per l’intero sistema sanitario regionale - ha detto Toti - un mese fa erano in tutto 352 i ricoverati, di cui 303 in media intensità. Il dato di oggi conferma il calo costante della circolazione del virus in Liguria, confermato anche dal fatto che nelle ultime 24 ore si siano registrati 0 nuovi caso in Asl1, Asl 4 e Asl5».

«Una serie di risultati che sono da attribuire senza dubbio all’enorme sforzo nella campagna vaccinale, che continua a registrare numeri di tutto riguardo - ha concluso il presidente della Regione - anche nelle ultime 24 ore, nonostante la giornata di domenica, in Liguria sono state somministrate più di 12mila dosi di vaccino».