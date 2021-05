Coronavirus, Toti: «Liguria a un passo dalla zona bianca»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi riunisce oggi, lunedì 17 maggio 2021, la cabina di regia del governo per il nuovo decreto, che cambierà il coprifuoco e porterà a nuove riaperture delle attività. L'intenzione è quella di allungare l'orario a partire da lunedì 24 maggio mentre si discute sul limite, che potrebbe essere alle 23 o alle 24. Nel nuovo decreto si attendono misure anche sui ristoranti e sui bar, sui centri commerciali e su altri settori come il wedding.

«La Liguria è a un passo dalla zona bianca, con la Città metropolitana di Genova a la Provincia di Savona al di sotto, in modo significativo, della quota che la determina, ovvero 50 casi ogni 100mila abitanti. I numeri di oggi infatti confermano la flessione del contagio e il miglioramento della situazione: la nostra regione registra nel complesso 51 casi ogni 100mila abitanti a settimana, mentre sotto soglia restano Genova con 43 casi e Savona con 41. La provincia di Imperia è a quota 52, quella della Spezia a 71. Tutte le quattro province registrano dati in calo rispetto a ieri». Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione coronavirus in Liguria.

«Prosegue anche il calo dell'occupazione dei posti letto - continua Toti -: oggi, anche in un giorno come la domenica in cui le dimissioni sono solitamente ridotte, sono 11 in meno. Purtroppo registriamo 4 decessi: siamo consci che anche uno solo sia comunque troppo, ma il calo della mortalità conferma l’impatto decisivo della campagna vaccinale nella nostra Regione».

«Sul fronte dei vaccini siamo al 93% del somministrato sul consegnato, segno che la nostra campagna continua a ritmo sostenuto. Il calo costante del contagio e il fatto che le somministrazioni proseguano senza sosta - precisa Toti - ci confermano ancora di più le nostre convinzioni: le riaperture non sono solo possibili ma necessarie. Con questi dati, il coprifuoco è una misura che può e deve essere superata per dare un vero impulso alla ripartenza del Paese. Serve mantenere alta l'attenzione, monitorare costantemente l'andamento del contagio, ma anche ripartire. Farlo, oggi, non solo è possibile: è indispensabile».

Prenotazioni

In totale ad oggi risultano 472.311 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale.

Personale scolastico

Le persone prenotate appartenenti alla categoria del personale scolastico (ad esclusione della fascia 55/67 anni) sono 4.527

Asl1 2.441

Asl2 298

Asl3 1.147

Asl4 208

Asl5 433

55/59 anni

Le persone prenotate per la fascia 55/59 anni sono 45.478

Asl1 5.296

Asl2 7.936

Asl3 20.812

Asl4 4.391

Asl5 7.043

Vulnerabili under 60

Le persone vulnerabili under 60 prenotate sono 17.581

Asl1 1.966

Asl2 2.124

Asl3 8.547

Asl4 1.732

Asl5 3.212

Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 3.812

Asl1 353

Asl2 729

Asl3 2.004

Asl4 279

Asl5 447

60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 40.478

Asl1 4.889

Asl2 6.835

Asl3 19.080

Asl4 3.804

Asl5 5.870

65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 37.170

Asl1 4.610

Asl2 6.584

Asl3 17.339

Asl4 3.679

Asl5 4.958

70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 54.933

Asl1 5.883

Asl2 10.729

Asl3 24.802

Asl4 5.133

Asl5 8.386

75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 48.708

Asl1 4.366

Asl2 10.097

Asl3 22.041

Asl4 4.390

Asl5 7.814

Over 80

Le persone prenotate over80 sono 96.297

Asl1 12.422

Asl2 20.017

Asl3 51.274

Asl4 7.998

Asl5 4.586

Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 62.869, su un totale di 67.505 prenotabili indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 7.132

Asl2 9.708

Asl3 32.689

Asl4 5.427

Asl5 7.913

A questi vanno sommati i 52080 che erano stati prenotati dai medici di medicina generale

Farmacie

Le prenotazioni in tutta la Liguria per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono 21.289 (questo numero non rientra nella somma)

Asl1 1.837

Asl2 4.173

Asl3 9.916

Asl4 2.049

Asl5 3.314.