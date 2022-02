Coronavirus, Toti: "Oltre il 90% dei liguri vaccinati con almeno una dose"

Nel mese di febbraio saranno consegnate alla Liguria 152.370 dosi di vaccino Pfizer adulti, 48mila dosi di Pfizer pediatrico e 50mila dosi di vaccino Moderna. "Oltre il 90% (90,15%) della popolazione ligure over 12 ha effettuato almeno una dose di vaccino - fa sapere il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -, oltre il 58% ha avuto anche la dose booster. La campagna vaccinale prosegue, grazie anche alle nuove dosi di vaccini Moderna e Pfizer, anche pediatrico, che saranno consegnate alla Liguria nei prossimi giorni, a partire da mercoledì e per tutto il mese di febbraio".

Proseguono anche le vaccinazioni tra i più piccoli, con il 23,95% dei bambini tra 5 e 11 anni vaccinati con almeno una dose e quasi il 10% che ha già completato il ciclo vaccinale a fronte di 4.460 prenotazioni per vaccini che saranno somministrati nei prossimi giorni. "A questo proposito - spiega Toti -, stiamo anche potenziando la rete degli hub territoriali a disposizione delle famiglie, con l'apertura a Genova di un punto vaccini anche presso l'ex mercato di corso Sardegna (attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18)".

Per quanto riguarda l'andamento della pandemia, "rimane invariato il numero di pazienti ricoverati nei nostri ospedali - osserva il presidente della Regione - a conferma del raggiungimento del plateau per quanto riguarda la circolazione del virus, che ci aspettiamo inizi presto a calare in modo costante e progressivo. Grazie ai vaccini, stiamo superando la quarta ondata mantenendo uno stile di vita il più normale possibile, con le attività economico produttive aperte. Rimane purtroppo significativo il dato relativo ai decessi, che temiamo saranno gli ultimi a diminuire come accaduto nelle precedenti ondate: sono 24 quelli registrati martedì, avvenuti in cinque giorni, per cui rivolgo le condoglianze ai familiari".

Scuola

Regione e Alisa hanno inviato una circolare ai dirigenti scolastici "per favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee le misure adottate - spiega Toti - qualora ci fosse uno studente positivo al covid-19. In particolare, abbiamo previsto che i bambini e i ragazzi delle scuole continuino ad andare in classe, in presenza, in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Asl del provvedimento di quarantena".

La circolare prevede infatti la prosecuzione dell'attività didattica in presenza, senza sospensioni, in attesa della comunicazione da parte della Asl alla scuola del provvedimento di quarantena. Solo in via del tutto eccezionale e urgente e in stretta collaborazione con la Asl, il dirigente scolastico potrà sospendere temporaneamente la didattica in presenza, in attesa della formalizzazione del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione. Il documento evidenzia poi l'esclusiva competenza della Asl sia nella valutazione dello stato di 'contatto di caso' sia nella disposizione delle misure da intraprendere, inclusi l'isolamento dei positivi e la quarantena dei contatti.

Per quanto riguarda i tamponi antigenici rapidi per i bambini delle elementari, già gratuiti in Liguria da metà gennaio, Regione ha recepito l'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo relativa al regime di autosorveglianza: da giovedì 3 febbraio nel caso di un 'contatto di caso' confermato e comunicato dalla scuola (a seguito del provvedimento della Asl), in relazione ai tamponi di auto sorveglianza (T0 e T5) le famiglie degli studenti potranno recarsi in un hub pubblico (Asl/Istituto Gaslini), su prenotazione oppure ad accesso diretto, in modalità drive/walk through (elenco completo qui di seguito).

In alternativa, potranno rivolgersi al proprio pediatra o medico di medicina generale, che effettueranno il test gratuitamente oppure rilasceranno idonea ricetta elettronica (dematerializzata) indispensabile per effettuare gratuitamente il test nelle farmacie o negli hub convenzionati. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i tamponi necessari per il rientro a scuola dopo il periodo di isolamento o quarantena: in questi casi la gratuità dei test è stata prevista da Regione Liguria e quindi resta sufficiente il provvedimento della Asl per consentire alle famiglie di effettuare i tamponi gratuitamente in tutti gli hub e punti tampone, pubblici e privati.

Elenco punti tampone pubblici per tamponi legati al percorso scuola

Asl 1

I tamponi antigenici rapidi possono essere eseguiti presso i distretti sanitari, MA SOLO con PRENOTAZIONE concordata tra la ASL e il referente scolastico:

Imperia - Palasalute, via Acquarone 9, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30

Sanremo - via Carli 9, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18

Bordighera - Ospedale, via Aurelia 122 - presso la Palazzina Uffici - Punto prelievi, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 16.30.

Si può effettuare anche il tampone molecolare, presso i centri tamponi "drive", presentando il modulo di autocertificazione consegnato dalla scuola. Sedi e orari:

Imperia - Molo Silvio Pastorelli (zona San Lazzaro), dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13

Taggia - presso la stazione ferroviaria, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12

Ventimiglia - Autoporto - ingresso autostrada, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12

Asl 2

Tampone antigenico rapido

Savona - via Brilla, martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30

Carcare - via del Collegio, martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30

Albenga - Stadio Riva, martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30

I tamponi vengono eseguiti SOLO a seguito di provvedimento Asl. Il provvedimento e l'autocertificazione necessarie per fare il tampone vengono trasmesse dalla scuola alle famiglie tramite il registro elettronico.

Tamponi molecolari

Per effettuare il tampone è necessaria la segnalazione a cura del proprio Pediatra o del proprio Medico di Medicina Generale attraverso il portale dedicato (Poliss). Seguirà contatto telefonico da parte di un operatore con l'indicazione del giorno e ora dell'appuntamento.

Quiliano - Mercato Ortofrutticolo Pilalunga, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 13.30 alle 15

Albenga - Stadio Riva, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13.30

Asl 3

Ambulatorio Istituto Gaslini - chiostro di Villa Quartara, via Romana della Castagna 11/a - Genova Quarto, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.

o Percorso scuola: popolazione scolastica sintomatica che esegue TAMPONE MOLECOLARE con esenzione

o Sorveglianza scolastica: popolazione scolastica asintomatica, di classi in cui si sono verificati uno o più casi positivi accertati e/o devono terminare Quarantena: TAMPONE ANTIGENICO gratuito, con prenotazione on line

Sampierdarena - via Agnese 1 canc., da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Voltri - piazzale Odicini 4, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15

Villa Bombrini – ACCESSO DIRETTO - via Muratori 11r (tamponi molecolari e rapidi), da lunedì a domenica dalle 8.15 alle 17.30.

Inoltre nei drive di Busalla, Teglia, Serra Riccò, Struppa su prenotazione da parte dei pediatri del distretto esclusivamente ai loro assistiti

Asl 4

Chiavari - via G. B. Ghio 9, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20; sabato dalle 8 alle 14

Drive Through ospedale di Rapallo, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30; domenica dalle 14 alle 19.30.

Asl 5