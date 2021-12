Il Governo lavora alla 'stretta di Capodanno', intanto la Liguria va in giallo

Il premier Mario Draghi ha convocato la cabina di regia per giovedì 23 dicembre, il giorno dopo la conferenza stampa di fine anno. Sarà secondo le voci dell'ultim'ora l'occasione per lanciare un messaggio chiaro agli italiani che si preparano alle feste di fine anno e per ragionare sulla stretta di Capodanno. Ipotesi tampone anche per i vaccinati per accedere ai locali ad alta "densità" come discoteche, teatri, cinema e altri eventi.

Sul tavolo del governo ci sono le ipotesi dell'obbligo delle mascherine all'aperto e la possibilità del super green pass ovunque. Cinquantamila casi a Capodanno: la stima allarmante che circola nel governo è questa. Non un numero campato per aria, visto l'aumento già in corso e considerando che si dovrebbe iniziare a sentire anche il peso della variante Omicron, che corre al ritmo di un raddoppio ogni due giorni. La eventuali nuove misure restrittive non arriveranno per Natale e Santo Stefano. Molto più realistico un divieto nazionale di feste, concerti, assembramenti di piazza per l'ultimo giorno dell'anno.

"Come si vede Genova e la Liguria sono una realtà animata con gente che ha voglia di ritornare a vivere, lo fa ordinatamente con la mascherina; naturalmente non sottovalutiamo le difficoltà che ancora ci sono, ma grazie a un'imponente campagna vaccinale credo che ne usciremo". Lo ha detto sabato sera il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti a margine della cerimonia del Confuego, antica tradizione medioevale per dare il benvenuto all'anno nuovo.

Quanti sono i liguri vaccinati finora

Per quanto riguarda le vaccinazioni in Liguria sono già 6.760 i bambini della fascia 5/11 anni prenotati e 710 quelli vaccinati. Mentre il totale della popolazione ligure vaccinata con almeno una dose è pari a 1.213.779 cioè l'82,94% della popolazione che comprende ora gli over 5. In particolare sul fronte della prima dose sono 151.326 gli over 80 vaccinati con almeno una dose, pari al 97,43%, 155.737 coloro compresi tra i 70 e i 79 pari all'85,57%, 179.697 la fascia 60/69 anni pari a 88,27%, 220.804 coloro compresi tra i 50 e i 59 anni pari all'87,23%, 171.575 la fascia 40/49 pari all'84,20%, 126.090 la fascia 30/39 anni pari all'85,41%, 124.310 la fascia tra i 20 e i 29 anni pari a 91,25%, 183.530 i vaccinati con almeno una dose di età compresa tra i 12 e i 19 anni pari all’82,07% e 710 i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Per le terze dosi il totale dei vaccinati con dose booster ammonta a 344.660 pari al 24,91% della popolazione. Mentre le prenotazioni totali delle terze dosi risultano 500.758. Nel dettaglio sono 60.196 in Asl 1 , in Asl 2 83.845, in Asl 3 232.161, in Asl 4 46.133in Asl 5 78.423.

Liguria da lunedì in zona gialla

E mentre ci si appresta lunedì a entrare in zona gialla con il superamento di una serie di parametri, erano 1.007 in Liguria i nuovi casi registrati nel bollettino di sabato a fronte di 6.425 tamponi molecolari e 12.183 test antigenici rapidi. 372 i ricoverati in ospedale, di cui 31 in terapia intensiva. Di questi 25 non sono vaccinati.

"Sicuramente - sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - dai giovani nella fascia 20/29 abbiamo avuto un ottimo segnale di grande sensibilità perché il 91,25% di questi risulta vaccinato con almeno una dose. Da loro bisogna prendere esempio per evitare che il virus corra e che diventi difficile contenerlo, con le conseguenze che ben sappiamo e la difficoltà per il sistema sanitario regionale di far fronte anche alle altre patologie".