Liguria in arancione, i ristoratori “ribelli” che sfidano il dpcm

Anche a Genova si fa sentire il fronte dei ristoratori “disobbedienti” che il giorno di San Valentino hanno deciso di tenere aperto nonostante l’entrata in vigore della zona arancione.

Dopo 24 ore di riflessione, alcuni ristoratori genovesi hanno infatti deciso di aprire ugualmente a pranzo, e di non gettare via tutte le provviste acquistate nella settimana precedente per prepararsi a una giornata che aveva fatto registrare il tutto esaurito in termini di prenotazioni.

Tra i ristoratori “disobbedienti” ci sono lo chef stellato Ivano Ricchebono del The Cook al Cavo, in centro storico, e anche Kapperi, storico locale che affaccia sul Porto Antico. Ricchebono nelle scorse settimane aveva lanciato un appello per l’apertura serale dei ristoranti a San Valentino vista “l’intimità” richiesta e le distanze garantire. E nel vedere la Liguria passare in arancione venerdì sera non ha potuto fare a meno di fare ironia amara: «Se chiedere di aprire a cena per San Valentino ha portato a questo la prossima volta mi faccio i fatti miei».

Imprenditori che hanno scelto di sfidare l’ordinanza del ministero della Salute che ha passato la Liguria in zona arancione dopo due settimane di gialla a causa principalmente della difficile situazione contagi nel ponente.

E i ristoratori che hanno deciso di tenere aperto sono disseminati non solo a Genova, ma anche nelle riviere e nell’entroterra, iniziative che hanno riscosso il supporto dei clienti: c’è chi all’annuncio della zona rossa ha annullato le prenotazioni, ma c’è anche chi ha voluto manifestare sostegno ai ristoratori e partecipare a una simbolica protesta che potrebbe causare multe sino a 400 euro.