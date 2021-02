Coronavirus, la Liguria torna in zona arancione

Da domenica 14 febbraio e per le due settimane successive la Liguria torna in zona arancione, complice un Rt superiore all'1. Vietato uscire dai confini comunali. Bar e ristoranti possono restare aperti solo per asporto

«Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia» covid-19, «sta per firmare nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia autonoma di Trento. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza». Lo annuncia il dicastero in una nota.

Liguria in zona arancione, cosa cambia

Il prezzo più caro lo pagano bar e ristoranti, tornati da poco ad aprire al pubblico e dopo il lungo lockdown natalizio e le prime settimane arancioni: stop ai pranzi e agli aperitivi “anticipati”, solo servizio asporto dopo appena 15 giorni di attività che iniziava nuovamente a ingranare.

Sul fronte spostamenti, in zona arancione è vietato uscire dai confini comunali (fatte salve le deleghe già concesse, come quella di poter andare a trovare amici e parenti una volta al giorno rispettando il coprifuoco).

Per quanto riguarda, infine, le scuole superiori, dovrebbero restare aperte, anche se la Liguria era stata tra quelle regioni che aveva posticipato la riapertura anche in arancione per tenere sotto controllo la curva del contagio.

Spostamenti tra Regione, in arrivo proroga del divieto

A incidente maggiormente sull’andamento dell’epidemia in Liguria è la situazione dell’estremo ponente, tra Sanremo e Ventimiglia: il confine con la Francia e con la Costa Azzurra, dove nei giorni scorsi i contagi sono aumentati in maniera esponenziale, rappresenta un rischio concreto anche per la Liguria Il resto della regione resta invece stabile, o con un lieve incremento dei casi.

Ormai certa, quindi, anche una proroga del divieto di spostamenti tra regioni gialle, come chiesto anche dai presidente di regione: impossibile pensare che a partire dal 15 febbraio (così come stabiliva l’ultimo dpcm) si possa consentire di uscire dai confini regionali, anche in quelle regioni con rischio moderato.