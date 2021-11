Stop ai cortei no green pass in centro, Libera piazza Genova: "Pronti alla mobilitazione"

A stretto giro dalla notizia delle nuove regole per le manifestazioni del sabato dei no green pass e dal favore per la decisione espresso dal presidente della Regione, Giovanni Toti, è arrivata la risposta dell'associazione Libera piazza Genova.

"La chiara intenzione del governo di attaccare violentemente il diritto a manifestare ed esprimere un'opinione politica ci lascia preoccupati, ma non sorpresi - si legge nella nota -. Era chiaro da mesi come sull'altare dello 'stato d'emergenza' tutto fosse sacrificabile, dal dibattito parlamentare al diritto al lavoro, dal diritto allo studio alla libertà di scelta terapeutica. Ma non è possibile ora rimanere in silenzio: condanniamo con fermezza questo vergognoso ennesimo arbitrio del governo Draghi, condanniamo con fermezza la violenza economica, fisica e psicologica che da mesi questo riversa contro milioni di cittadini, colpevoli di legittimamente dissentire".

"La piazza di Genova si è sempre contraddistinta per la correttezza e il rispetto delle leggi, pur vivendo in un momento storico nel quale ciò appare sempre più difficile - conclude la nota -. Si è riusciti a procedere per ben 16 settimane senza nessun incidente di sorta, organizzando manifestazioni sempre più partecipate e col coinvolgimento di numerosi settori e categorie lavorative. Per questo non accetteremo questa svolta autoritaria sempre più palese, e siamo pronti alla mobilitazione immediata nel caso in cui le deliranti dichiarazioni di membri del governo dovessero tradursi in decreti".