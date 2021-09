Lettera anonima con minacce di morte, recapitata a Toti

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto questa mattina, 8 settembre 2021, nel suo ufficio, in piazza De Ferrari a Genova, una lettera anonima contenente minacce di morte. Sulla missiva le parole: "Toti ti auguriamo la morte peggiore a te a ai tuoi cari".

Sono in corso le indagini da parte della autorità competenti per identificare gli autori del gesto. "Una minaccia al giorno non vi leva Toti di torno", il commento del governatore sui suoi canali social.

La lettera è arrivata all'indomani del compleanno del presidente delle Regione, mentre lunedì 6 settembre la sua auto è stata fatta bersaglio del lancio di alcune uova. Ma il governatore ligure aveva già segnalato di aver ricevuto minacce. "Non ho mai avuto paura di esprimere la mia posizione, anche a costo di sembrare impopolare, e non ho paura adesso che vengo giornalmente minacciato e insultato", aveva commentato.