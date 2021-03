Cluster covid al Galliera, positivo anche un operatore sanitario. Draghi: «Presto una legge per i sanitari no vax»

Anche all’ospedale Galliera scoppia un cluster di coronavirus in cui è coinvolto un operatore sanitario. A darne notizia è lo stesso ospedale, che in una nota ha descritto la genesi del focolaio.

Cluster all'ospedale Galliera, cosa è successo

Il cluster è partito il 22 marzo con un primo caso, un paziente entrato in pronto soccorso il 18 marzo con tampone molecolare negativo, test di screening successivo negativo e infine tampone positivo il 22 marzo. Lo screening conseguente su pazienti e personale ha evidenziato il 23 marzo un altro paziente positivo (che aveva avuto contatti con l’altro paziente), e in seguito altri tre pazienti-contatto positivi.

Il 26 marzo è risultata positiva anche “una unità di personale, precedentemente risultata negativa ai vari test effettuati dal 22 marzo”, come specifica il Galliera, che ha annunciato che i test proseguono.

La notizia del cluster ha inevitabilmente rinfocolato la polemica sugli operatori sanitari non vaccinati, che nei giorni scorsi già si era infiammata dopo i focolai rilevati al San Martino, in una rsa di Tiglieto e in una di Lavagna. In tutti e tre i casi tra i positivi si sono registrati anche alcuni operatori sanitari “no vax”, di cui ha parlato anche il premier Mario Draghi venerdì pomeriggio annunciando un provvedimento ad hoc.

«Il governo intende intervenire - ha detto Draghi - non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta già lavorando a un provvedimento».

Potrebbe quindi arrivare una legge apposita per regolare l’attività degli operatori sanitari che rifiutano il vaccino, così come auspicato dal presidente della Regione, Giovanni Toti: «Mi auguro un decreto legge che renda il vaccino obbligatorio come requisito di sicurezza per chi lavora negli ospedali, luogo dove si recano i cittadini fragili, che meritano il massimo delle tutele», aveva detto facendo suo l’appello dell’infermiera Gloria Capriata, una delle prime a essere vaccinate a dicembre.