Sampdoria: ufficiale Keita Balde, ma è positivo al coronavirus

La Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto di Keita Balde dal Monaco, ma le visite al giocatore hanno evidenziato la positività al covid-19.

La società blucerchiata ha infatti spiegato: «Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-covid-19 il calciatore è risultato debolmente positivo. Non ha avuto contatti con il resto della squadra e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo».

Keita Balde è il secondo colpo di mercato della Sampdoria dopo Candreva che ha esordito nella sfortunata gara contro il Benevento, persa 3-2 dai blucerchiati dopo il doppio vantaggio firmato Quagliarella e Colley, nel secondo caso proprio su assist dell'ex Inter.