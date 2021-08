Covid, Toti in linea col governo: "Sospendere gli insegnanti senza green pass"

Da oggi in Liguria vaccini senza prenotazione per insegnanti e under 18 per gli ultimi indecisi: "La percentuale di operatori della scuola vaccinati in Liguria è superiore alla media nazionale con quasi il 92% degli insegnanti che ha ricevuto almeno una dose"

"Concordo con quanto detto dal Ministro Bianchi. Gli insegnanti che si faranno trovare senza green pass all’inizio dell’anno scolastico andranno sospesi". Questo il pensiero del oresidente della Regione Giovanni Toti, che aggiunge: "Non possiamo certo far riaprire le scuole in didattica a distanza o lasciare a casa i ragazzi dall'università. I giovani sono quelli che oggi stanno rispondendo con maggiore coerenza ed entusiasmo alla campagna di vaccinazione e ci aspettiamo lo stesso atteggiamento responsabile dagli insegnanti".

E nella serata di domenica 22 agosto il governatore, a margine del Meeting di Rimini, in merito all’andamento della campagna di vaccinazione anti Coronavirus, ha ribadito il punto di vista espresso nel pomeriggio sui social: "Il Governo scelga se optare per un obbligo vaccinale diretto o indotto; mettiamo il green pass sui mezzi pubblici, su qualsiasi tipo diù negozio, per ogni cosa della vita civile. Non vedo perché un lavoratore vaccinato debba essere costretto a convivere con un non vaccinato oppure un insegnante vaccinato debba partecipare alle riunioni didattiche con insegnanti e personale non vaccinato”.

E proprio da lunedì 23 agosto 2021 partono le vaccinazioni ad accesso diretto, senza prenotazione, per insegnanti e ragazzi tra i 12 e i 18 anni nelle cinque Asl della Liguria, uno strumento per intercettare gli ultimi indecisi della nostra Regione. "In vista degli esami di riparazione e della riapertura dell’anno scolastico - ha concluso Toti - mi aspetto una grande risposta da parte di chi ancora non ha provveduto ad aderire alla campagna. Ad oggi, la percentuale di operatori della scuola vaccinati in Liguria è superiore alla media nazionale con quasi il 92% degli insegnanti che ha ricevuto almeno una dose. È l’ora di accantonare la Dad e permettere ai ragazzi di ritornare alla didattica in presenza, così importante anche per la loro socialità".

Nella serata di lunedì 23 agosto anche una nuova open night con vaccini senza prenotazione, i successivi appuntamenti di agosto saranno nelle serate di mercoledì 25 e venerdì 27. Di seguito tutti i calendari.

Vaccini senza prenotazione per insegnanti e under 18

Ecco dove sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione da lunedì 23 agosto.

ASL1

Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

Palabigauda di Camporosso - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

Sede ASL1 di via Lamboglia Ventimiglia: lunedì, martedì, giovedì e venerdi 9-14, solo personale scolastico



ASL2

Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19

Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato, dalle 9 alle 19



ASL3

Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13



ASL4

Hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20



ASL5

Hub ex Fitram della Spezia - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12

Hub San Bartolomeo di Sarzana - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12

Calendario Open Night Liguria

Lunedì 23 agosto

Asl1 – Camporosso (orario dalle 19 alle 22)

Asl2 – Palacrociere di Savona (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (orario 19-22)

Mercoledì 25 agosto

Asl1 – Palafiori Saremo (orario dalle 19 alle 22)

Asl2 – Palacrociere di Savona (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

Asl5 – hub ex Fitram della Spezia (orario 19-22)



Venerdì 27 agosto