Influenza e covid: il camper Gulliver riparte per le valli, carico di vaccini

Riparte il camper Gulliver per la nuova campagna di prevenzione dedicata alle vallate dell'entroterra, che combina le vaccinazioni contro il covid-19 e l'influenza allo screening del diabete.

Dal 23 novembre 2023 e per quattro giovedì, gli operatori dell'Asl 4, a bordo dell'ambulatorio mobile Gulliver, raggiungeranno i punti salute di Borzonasca, Varese Ligure, Cicagna e Rezzoaglio per estendere la vaccinazione contro il covid-19 e l'influenza alle comunità, che vivono nei quattro comuni e nei territori circostanti e, al contempo, in collaborazione con gli infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e le pubbliche assistenze, eseguire lo screening di primo livello del diabete, che comprende lo stick glicemico e l'eventuale rilevazione dell'emoglobina glicata, la rilevazione dei parametri, l'anamnesi e il questionario per la valutazione del rischio.

Le tappe della campagna sono:

23 novembre 2023, Punto Salute di Borzonasca per la Valle Sturla;

30 novembre 2023, Punto Salute Varese Ligure per la Val di Vara;

7 dicembre 2023, Punto Salute di Cicagna per la Val Fontanabuona;

21 dicembre 2023, Punto Salute di Santo Stefano d'Aveto per la Val d'Aveto.

In ciascuna tappa, le persone potranno recarsi ai Punti Salute dalle ore 9 alle 12 e ricevere i vaccini, entrambi o separatamente senza bisogno di prenotazione e per tutte le categorie. Nelle stessa date, con lo stesso obiettivo di prevenire il contagio e l'insorgere delle forme più gravi delle malattie, gli operatori potranno effettuare la vaccinazione a domicilio su richiesta dei medici curanti (tramite l'apposito portale).

Intanto, la vaccinazione anti covid-19 e antinfluenzale prosegue anche nell'ambulatorio presso il centro prelievi di Chiavari (via G. B. Ghio, 9, 2° piano). Per far fronte alle numerose richieste ricevute, all'apertura del mercoledì, dalle ore 14 alle 19, si sono aggiunte altre due giornate: al giovedì e al venerdì, dalle ore 14 alle 18. Sempre eccetto festivi.

La prenotazione è obbligatoria e si può eseguire attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, telefonando al numero verde 800 938 818, nelle farmacie e negli studi medici aderenti e tramite il Cup (senza ricetta).