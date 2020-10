Coronavirus e ospedali in affanno, le 'fiamme gialle' acquisiscono tutti i verbali

La procura di Genova ha incaricato la guardia di finanza di acquisire presso Alisa tutti i provvedimenti e i verbali delle riunioni sull'emergenza covid da inizio estate a oggi. L'inchiesta è nata dopo alcuni esposti in merito alla situazione dei pronto soccorso cittadini, presi d'assalto negli ultimi giorni.

Al momento non ci sono indagati e non è stata ancora formulata un'ipotesi di reato. Gli inquirenti vogliono capire se Alisa avesse predisposto piani per fronteggiare l'emergenza e se si sia mossa in tempo in vista della seconda ondata.

Proprio ieri il governatore Toti ha annunciato il passaggiio di tutte le Asl alla fase 4 del piano incrementale per quanto riguarda i letti a media e bassa intensità di cura. L'intenzione dei magistrati è quella di capire se queste misure andassero prese prima.