Morti covid in ospedale al 'Maragliano', inchiesta archiviata

Molti dei familiari hanno già ricevuto l’avviso: la richiesta di archiviazione della procura sui morti di covid nel reparto di pneumologia ‘Maragliano’ del San Martino è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Matteo Buffoni.

Si trattava di circa una decina di procedimenti accorpati in un maxi fascicolo nato in seguito alle denunce dei parenti ai carabinieri del Nas. Nella primavera del 2021 al ‘Maragliano’ scoppiò un cluster di covid-19 e morirono diverse persone. La procura all’epoca aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

I pm genovesi, sulla base delle informazioni contenute nelle cartelle cliniche e delle autopsie non hanno ritenuto di procedere con la formulazione di condanne. Per un motivo principale: l’epidemia da covid 19 è stato un evento eccezionale di cosiddetta forza maggiore che non consente di affermare con sicurezza che, anche laddove riscontrate, il rispetto delle regole sanitarie avrebbe evitato il contagio.

Due le ragioni: da un lato, secondo la procura, per l’incapacità di arginare totalmente il virus grazie all'adozione dei dispositivi di sicurezza. Dall’altro l’impossibilità di dimostrare il nesso di causalità degli eventi proprio sulla base della natura del virus e sulle modalità di contagio.

Per i pazienti deceduti in ospedale la procura ha ritenuto dunque che non si possa ricondurre con certezza la morte al covid, trattandosi poi, per lo più, di uomini e donne in età avanzata e con malattie pregresse e gravi immunodeficienze. I familiari delle vittime hanno ora la possibilità di opporsi alla decisione del gip che dovrà rivalutare le richieste avanzate e decidere il da farsi. Parallelamente le famiglie potranno rivolgersi al tribunale civile per chiedere i danni visto che in alcuni casi è stato documentato come a pandemia in corso non venivano indossate, ad esempio, le mascherine da parte di personale che era a diretto contatto coi pazienti ricoverati nelle strutture interessate per motivi diversi dal covid.